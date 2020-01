Perlukah Konsumsi Suplemen Saat Musim Hujan?

jpnn.com - Memang harus diakui bahwa datangnya musim hujan bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit. Mulai dari diare hingga demam berdarah. Karena itu, tak sedikit orang yang langsung bergantung pada suplemen untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah, apakah konsumsi suplemen benar-benar diperlukan pada musim hujan?



Kapan perlu suplemen?



Suplemen berfungsi sebagai tambahan zat gizi bagi tubuh jika makanan sehari-hari tidak dapat memenuhinya. Jadi, bila Anda selalu mengonsumsi makanan dengan komposisi gizi yang seimbang dan lengkap, Anda mungkin belum memerlukan suplemen.

Namun, bila Anda merasa menu harian masih belum memenuhi kebutuhan zat gizi, terutama vitamin dan mineral, dan bila badan mulai sering jatuh sakit di musim hujan ini, konsumsi suplemen dapat dipertimbangkan.

Pilih suplemen yang tepat

Saat musim hujan, terjadi perubahan suhu yang ekstrem antara udara siang hari dan malam hari. Udara yang panas terik pada siang hari biasanya akan mendadak menjadi dingin ketika hujan datang.

Hal ini membuat virus dan bakteri mudah berkembang biak dan tubuh mudah terserang penyakit, seperti batuk pilek.

Untuk menangkalnya, Anda memerlukan tambahan vitamin C. Selain dari buah, vitamin C juga dapat diperoleh dari suplemen. Vitamin C merupakan antioksidan yang baik untuk melawan radikal bebas.

Vitamin C juga dapat memperkuat sel pertahanan tubuh yaitu neutrofil. Singkatnya, vitamin ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh Anda.