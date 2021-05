Permudah Klaim Nasabah, KSK Insurance Luncurkan Program Peduli Rumah

jpnn.com, JAKARTA - PT KSK Insurance Indonesia meluncurkan program KSK Peduli Rumah.

Program ini bertujuan untuk memudahkan proses klaim bagi nasabah yang rumahnya mengalami kerusakan atau kerugian.

Adapun kerusakan atau kerugian rumah yang dimaksud meliputi rumah kebakaran hingga kebanjiran.

"Melalui program ini, kami ingin memberikan kepastian kepada nasabah KSK Insurance Indonesia apabila rumahnya terjadi kerusakan atau kerugian. Proses klaim yang kami buat sangat mudah dan cepat, artinya as smooth as possible," ujar President Director PT KSK Insurance Indonesia, Dato’ Dr. Sharifuddin Wahab.

Diluncurkannya program KSK Peduli Rumah, sambung Dato, berkaca pada proses klaim yang memakan waktu lama hingga mencapai tiga bulan atau lebih.

Biasanya lantaran proses pelaporan, penilaian hingga penyelesaian serta tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah.

Baca Juga: KSK Insurance Indonesia Luncurkan Program Peduli Motor Vehicle

Selain itu, nasabah juga dituntut mencari kontraktor untuk memperbaiki rumahnya yang rusak.

Bahkan dalam membiayai kontraktor, biasanya nasabah harus merogoh kocek pribadi sebelum mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi.