Persebaya Vs Arema FC: Milo: Ini Tentang Harga Diri

jpnn.com, PALEMBANG - Duel Persebaya vs Arema FC pada leg pertama final Piala Presiden 2019 akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada 9 April mendatang.

Tekanan besar dari Bonek Mania tentu menanti penggawa Arema FC. Namun pelatih Milomir Seslija yakin anak asuhnya akan memberikan yang terbaik.

“Bicara final, apalagi bertemu Persebaya tentu kita tahu bagaimana suporter mereka. Its all about pride.. tentu saya minta pemain untuk bisa lebih fokus dan menjadikan suasana pertandingan di sana sebagai motivasi,” jelasnya.

Milo tak main-main, skema terbaik telah disiapkan melawan Bajul Ijo – julukan Persebaya, untuk setidaknya mengamankan posisi sebelum laga leg kedua dilangsungkan di “kandang Singo”, stadion Kanjuruhan Malang, 12 April.

Ya, Derby Jawa timur di partai puncak Piala Presiden 2019 akan sangat menentukan. Tidak hanya mengenai pride (kebanggaan), tetapi juga harga diri dua tim yang sama-sama punya sejarah besar di Liga Indonesia.

Arema dengan kolektivitas yang dimiliki akan bertemu dengan Persebaya yang musim ini memiliki kualitas di semua lini. Banyak yang berharap pertandingan akan memberikan suguhan sepakbola terbaik di awal musim ini. (aja)