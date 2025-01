Persija Vs Persita Cetak Rekor Penonton Liga 1 Musim Ini

jpnn.com - JAKARTA - Laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang pada pekan ke-19 BRI Liga 1 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (19/1) malam, mengukir rekor.

Itulah laga dengan jumlah penonton terbanyak memadati tribune; 28.027 orang. Paling banyak di musim ini, setidaknya hingga pekan ke-19.

Angka itu memecahkan rekor sebelumnya, yakni saat Persija menjamu PSS Sleman pada 21 Desember 2024; sebanyak 27.522 penonton.

Menurut Pelatih Persija Carlos Pena kehadiran suporter di JIS memberikan efek positif kepada daya juang anak didiknya. Kemenangan 2-0 pun sukses digapai.

“28.000 penonton, tetapi terasa seperti 50.000, karena mereka menciptakan atmosfer yang luar biasa. Mereka bernyanyi saat kami menyerang dan saat Persita menyerang kami. Mereka mendorong kami. Mereka sangat membantu kami,” ujar Pena.

"Saya berterima kasih banyak. Kami sangat senang dan kemenangan ini untuk mereka,” ujar Pena.

Ada tiga pertandingan kandang Persija yang masuk Top 5 jumlah penonton terbanyak hingga pekan ke-19 musim ini. Setelah Persija vs Persita dan Persija vs PSS di peringkat satu dan dua, ada partai Persija vs Persis yang berada di urutan kelima dengan jumlah 25.057. (lib/jpnn)

Top 5 Stadium Attendance BRI Liga 1 2024-25 (hingga pekan ke-19)

ligaindonesiabaru