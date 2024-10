Live Streaming Persik Vs Persib: Inikah Saatnya Rekor Tak Terkalahkan Usai?

jpnn.com - KEDIRI - Persib Bandung menjadi satu-satunya tim yang tak terkalahkan hingga pekan ke-8 Liga 1.

Di pekan ke-9, Persib akan diuji tuan rumah Persik Kediri, di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (28/10) malam.

Inikah saatnya rekor tak terkalahkan itu berakhir?

Sebelum meladeni Persik Kediri, Persib memetik empat kemenangan dan empat kali imbang

8 Laga Persib di Liga 1

Persib vs Persebaya 2-0

Madura United vs Persib 2-2

Persib vs Persija 2-0

Persib vs PSIS 2-1

PSM vs Persib 0-0

Persib vs Arema FC 1-1

Dewa United vs Persib 2-2

Persib vs PSBS 4-1

Dengan fokus yang terbagi buat AFC Champions League Two, Persib boleh pantas berbangga lantaran belum tersentuh kekalahan di liga domestik.

Namun, sampai kapan?

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan dalam waktu empat hari ke belakang timnya lebih fokus kepada latihan ringan dan recovery.