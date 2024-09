Persis Solo Vs Madura United: Klub Milik Kaesang Buru Poin

jpnn.com - SOLO - Persis Solo masih belum punya poin setelah melakoni tiga pertandingan di Liga 1 musim ini.

Klub milik Kaesang Pangarep itu selalu kalah di tiga laga awal; 0-3 vs PSM Makassar, 0-1 vs PSIS Semarang, dan 1-2 vs Persija Jakarta.

Satu di antara tiga pertandingan itu merupakan laga home, yakni saat menjamu PSIS Semarang.

Pada pekan ke-4, Persis kembali menjadi tuan rumah.

Laskar Sambernyawa -julukan Persis, akan menjamu Madura United di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/9) malam.

Mungkin bukan laga yang mudah, lantaran Madura United juga butuh kemenangan.

Madura United hampir senasib dengan Persis, sama-sama di papan bawah. Perbedaannya, Madura United sudah punya satu poin (1-1 vs Malut United, 0-1 vs Barito Putera, dan 0-1 vs Persita).

Pemain asing Persis Solo, Moussa Sidibe pun memiliki motivasi tinggi menatap laga versus Madura United.