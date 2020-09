Personel Armada Keranjingan Drama Korea selama Pandemi

jpnn.com, JAKARTA - Personel Armada mengaku keranjingan drama Korea selama masa pandemi virus covid-19.

Mai (gitaris) dan Andit (drummer) banyak menghabiskan waktu dengan menonton drama Korea.

"Sejak pandemi jadi makin punya banyak waktu di rumah. Saya isi dengan nonton serial Korea," kata Mai Armada saat berbincang virtual dengan jpnn.com, Kamis (17/9).

Banyak judul drama Korea yang telah ditonton Mai Armada selama di rumah saja.

Salah satu yang jadi favoritnya yakni berjudul It's Okay to Not Be Okay.

"Seru dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari sana," ucap Mai.

Drummer Armada, Andit juga mengatakan banyak mengisi waktu dengan menonton drama Korea selama di rumah.

Dia merasa terjebak karena kebiasaan sang istri. "Saya ikut-ikutan, karena TV dikuasai istri," ujar Andit.