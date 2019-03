Pertama Sejak 2009, 4 Tim Inggris Kuasai 8 Besar Liga Champions

jpnn.com, JAKARTA - Empat dari delapan tim yang mengantongi tiket perempat final Liga Champions musim ini berasal dari Inggris (Premier League). Ada Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City dan Liverpool.

Tottenham menyingkirkan Borussia Dortmund (Jerman) di 16 Besar, MU menghentikan Paris Saint-Germain (Prancis), City mengubur mimpi Schalke 04 (Jerman) dan Liverpool menundukkan Bayern Muenchen (Jerman). Ya, betul. Tiga wakil Inggris menyingkirkan tiga wakil Jerman.

(Baca Juga: Ini Tim yang Lolos 8 Besar Liga Champions)

Dominasi wakil Inggris ini juga pernah terjadi di perempat final Liga Champions musim 2008-09.

????????????????????????????????

Four English clubs in #UCL quarter-finals for the first time since 2008/09! pic.twitter.com/VV7DCm5L7u — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2019