Pertama Sembuh

jpnn.com - Tidak ada berita yang lebih menggembirakan dari pada ini: penderita virus corona No 01 di Indonesia dinyatakan sembuh. Sudah boleh pulang.

Doa kita terkabul. Berarti perawatannyi tidak sampai 14 hari. Atau hanya dalam 14 hari --kalau dihitung sejak awal.

Penderita No 01 ini memang harus kita puji. Inisiatifnyi untuk segera ke rumah sakit adalah faktor penentu kesembuhan itu.

Tentu ditambah kondisi badan pasien yang baik. Dan penanganan yang baik pula.

Mestinya penderita No 02 --yang adalah ibu pasien No 01-- juga segera sembuh. Semoga. Kan penanganan terhadap pasien No. 02 sama cepat dengan yang No 1.

Sedang orang asing yang meninggal di Bali itu --kasus pertama yang meninggal di Indonesia-- kondisinyi memang sudah berat sejak sebelum masuk RS. Saat itu dia sudah dalam keadaan komplikasi: gula darah, tekanan darah tinggi, dan kelainan paru-paru.

Bahkan dia hanya sempat dirawat satu hari di rumah sakit. Begitulah penjelasan juru bicara tim penanggulangan wabah virus Corona di Indonesia, Ahmad Yurianto.

Yang saya sukai dari penjelasan juru bicara itu adalah: semua penderita disebutkan asal-usul sakitnya --pasien nomor berapa tertular dari pasien nomor berapa. Atau, pasien itu tiba di Indonesia sudah bervirus corona sejak dari negara lain.