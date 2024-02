Pertamina Innovation Berjaya di Ajang Thailand Inventors Day 2024, Grand Prize!

jpnn.com, BANGKOK - Pertamina Innovation sukses meraih penghargaan di ajang Bangkok International Intellectual Property, Invention Innovation and Exposition, Thailand Inventors Day 2024.

Dalam event dunia yang digelar pada 2-6 Februari 2024 di Bangkok International Trade Exhibition Center, Thailand ini, Tim Pertamina Innovation mengirimkan 5 inovasi CIP (Continuous Improvement Program).

Kelima inovasi CIP tersebut berasal dari Subholding Upstream, Subholding Refining and Petrochemical, Subholding Commercial & Trading.

Vice President Organization Capability PT Pertamina (Persero) Rini Widiastuti menyampaikan kelima tim tersebut berhasil meraih penghargaan 4 Gold, dan 1 Silver.

"Yang membanggakan salah satu tim mendapatkan nilai tertinggi sehingga meraih penghargaan Grand Prize," kata Rini Widiastuti dalam keterangan resminya, Jumat (16/2).

Adapun kelima karya tersebut sebagai berikut:

1. Increase Oil Production with Electric Desalter's Reliability Improvement using UChannel Electrode Clamp in Regional 5 Pertamina Internasional EP berhasil meraih penghargaan Grand Prize, dan Gold Awards.

2. BLENDING PREDICTION “BLENDIC” as a Digital Calculation for Oil Viscosity Prediction on Lube Oil Blending Process at PT Pertamina Lubricants. Berhasil meraih penghargaan Gold dan Special award dari China Association of Inventions.