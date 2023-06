Pertamina Raih Penghargaan di Ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina meraih penghargaan dalam ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Award (BEMA) 2023 yang digelar oleh Markplus.Inc di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/6).

Dalam ajang tersebut, Pertamina diganjar penghargaan Entrepreneurial Marketing Recognition Award 2023 dan The Most Promising Company In Marketing 3.0 untuk Small Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP) Pertamina.

Selain itu, langkah transformasi yang sukses mendorong kinerja Pertamina, mengantarkan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini dan Direktur SDM & Penunjang Bisnis PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading, Mia Krishna Anggraini mendapat penghargaan DEWI BUMN.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada direksi perempuan di perusahaan BUMN yang telah berperan penting dalam proses transformasi BUMN.

Penghargaan lainnya juga diraih Pertamina Group, di antaranya yakni Chief Marketing Officer (CMO) of The Year yang diraih oleh Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading, Mars Ega Legowo Putra, Gold Winner untuk kategori Branding Campaign, PT Pertamina Patra Niaga, Kategori Marketing 3.0, Bronze Winner PT Pertamina Gas Negara (PGN) dan Silver Winner diraih oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Sementara Bronze Winner untuk kategori strategic marketing diraih oleh PT Pertamina Gas Negara (PGN) dan Silver Winner untuk PT Pertamina Patra Niaga.

Baca Juga: Jamkrindo Bagikan 530 Kacamata Gratis Untuk Pelajar di Indonesia Timur

Vice President (VP) CSR & SMEPP Management Pertamina, Fajriyah Usman menambahkan, apresiasi ini semakin memberikan motivasi lebih bagi Pertamina, untuk terus bisa memberdayakan UMKM di Indonesia. Sehingga mampu memperluas segmen pasarnya tak hanya di Tanah Air, tapi juga internasional.

“Diharapkan UMKM mitra binaan Pertamina semakin banyak yang mendapatkan pelatihan dan juga mengikuti kelas-kelas pemberdayaan, dan juga pembinaan dari tim Pertamina. Sehingga mereka secara kapasitas meningkat, secara skills juga meningkat dan juga mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa memperluas market di Indonesia dan juga di ranah dunia,” harap Fajriyah.