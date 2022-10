Pertemuan Presiden FIFA dengan PSSI Tuntas, Langsung Main Bola Bareng

jpnn.com - Buang jauh-jauh kata kongres luar biasa (KLB) PSSI yang sebelumnya banyak beredar di media sosial. Nyatatanya, FIFA datang ke Indonesia tak menyebut sama sekali kata-kata perubahan pengurus PSSI.

Bukan itu saja, kegayengan PSSI dengan FIFA begitu terlihat saat Presiden Gianni Infantino berkunjung ke kantor federasi sepak bola Indonesia tersebut di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2022) sore.

Saat tiba di GBK Arena, tampak Ketum PSSI Mochamad Iriawan berada dalam satu mobil dengan Infantino.

Kedekatan pun kembali ditunjukkan saat Iriawan dan Infantino berbicara bersama ketika keluar dari lobi utama GBK.

Setelah itu, bola dari Ketum PSSI diberikan sebagai oleh-oleh kepada FIFA. Gesture tersebut menjadi kode dari PSSI bahwa FIFA memberikan dukungan untuk mereka setelah terjadinya Tragedi Kanjuruhan.

"Thank You, Thank you," kata Infantino berulangkali kepada para wartawan.

Iriawan dan Infantino kemudian beranjak masuk ke mobil yang sama saat mereka tiba di kantor PSSI. Setelah ini, Infantino dijadwalkan bermain sepak bola bersama pengurus PSSI di Stadion Madya, Senayan, Jakarta.

"Teman-teman bisa datang, nanti Presiden FIFA mau bermain bola bersama PSSI," Sekjen PSSI Yunus Nusi menimpali.