Pertumbuhan Asuransi Jiwa Meningkat, Bhinneka Target 15 Ribu Agen

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan angka pemasaran asuransi jiwa di Indonesia makin menunjukkan peningkatan. Salah satunya PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) yang menargetkan jumlah agen pemasaran asuransi jiwa hingga 15.000 agen.

“Hingga akhir tahun ini, kita meningkat 66,67 persen dibandingkan dengan tahun lalu,” ujar Direktur Utama Bhinneka Life Wiroyo Karsono dalam Malam Penghargaan Bhinneka Life Star Awards 2019.

Sebagaimana dilansir dalam keterangan tertulisnya, Wiroyo juga menjelaskan, jumlah agen asuransi di perusahaannya perlu didorong untuk meningkatkan penetrasi asuransi jiwa.

Tecatat, hingga akhir 2018, Bhinneka Life tercatat memiliki lebih dari 9.000 agen, 10 kantor regional dan lebih dari 100 kantor pemasaran yang tersebar di berbagai wilayah.

Karena itu, lanjut Wiroyo, pihaknya memberikan apresiasi kepada para agen berprestasi dari seluruh Indonesia atas kinerja mereka pada 2018. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara malam penghargaan yang diramaikan ratusan tenaga pemasaran berprestasi, jajaran direksi, komisaris, dan pemegang saham Bhinneka Life.

“Ada delapan belas kategori penghargaan dan satu penghargaan tertinggi yaitu Agent of The Year yang diraih oleh tenaga pemasaran berprestasi wilayah Yogyakarta,” ujar Wiroyo.

Beberapa kategori penghargaan yang diberikan Bhinneka Life di antaranya adalah Top Rookie Agent by Premium, Top Leader AD by Recruitment, Top Agent by Premium, Top Leader AD by Recruitment, Top AD by FYP, Top VPA Active Agent, dan Top Producer by Cases.