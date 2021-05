Perwakilan 57 Negara Hadiri Konferensi Internasional yang Digelar OIC Youth Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Organization of Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia melakukan kegiatan bertajuk International Islamic World Summit (IIYS) yang diikuti oleh 57 negara dengan pusat kegiatan di Istanbul, Turki. Kegiatan yang dilakukan secara hybrid (Online dan offline) ini membahas seputar Islam dan Solusi untuk kedamaian dunia.

Acara ini dibuka oleh Syafii Efendi selaku President OIC Youth Indonesia, Ir Ahmad Riza Patria Wakil Gubernur Jakarta, dan Andika Chrisnayudanto Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Beberapa pemimpin organisasi kepemudaan islam dunia diantaranya, Dr. Zefri Arif Presiden Majelis Belia Brunei Darrusalam, Dr. Nafi Yalqin dari Istanbul Science and Culture Foundation.

“Acara ini digelar agar negara-negara yang mayoritas islam saling terhubung satu sama lain, membentuk komunikasi global demi menjaga kedamaian dunia” Jelas Syafii Efendi selaku Presiden OIC Youth Indonesia di dalam pembukaannya.

Dr. Aris Adilaksono sebagai Ketua PP PERGUNU (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama) mengapresiasi kegiatan IIYS dimana kegiatan ini adalah sebagai gerakan milenial untuk menciptakan suasana yang harmonis antar agama.

Beliau juga menambahkan bahwa, sesungguhnya manusia kodratnya sebagai makhluk yang moderat. Saling menyelamatkan dan saling mengingatkan untuk keselamatan umat.

“Konferensi ini bersifat strategis untuk menangkal radikalisme, karena pemuda adalah agen perubahan yang memiliki idealisme sebagai guardian of value, tentunya value atau nilai yang konstruktif dan sebagai pengontrol sosial” Jelas Ir. Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terhubung lewat daring.

Di dalam keterangannya juga, beliau mengucapkan selamat kepada Syafii Efendi selaku Presiden OIC Youth Indonesia dan jajarannya yang telah berhasil dengan sukses menyelenggarakan konferensi ini.