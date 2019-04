Pesan Guardiola Jelang City Bertamu ke Markas Tottenham: Jangan Minum Bir!

jpnn.com, LONDON - Pep Guardiola punya resep sederhana buat tim asuhannya Manchester City, jelang meladeni Tottenham Hotspur pada leg pertama perempat final Liga Champions di Tottenham Hotspur, Rabu (10/4) dini hari WIB.

Apa saja? ''Jangan meminum bir atau alkohol, beristirahat, makan teratur, recovery dan serius menyiapkan laga melawan salah satu klub terhebat di Premier League dan di Eropa,'' kata Pep, kepada TalkSPORT.

Pep membagikan resep tersebut kepada David Silva dkk sebagai salah satu bagian dari pemulihan tenaga mereka. ''Karena kami tak punya banyak waktu. Kami hanya punya waktu dua hari setengah, dan mereka (Tottenham) masih memiliki waktu enam hari untuk menyiapkannya,'' tambah tactician yang sudah dua kali merengkuh Si Kuping Lebar, sebutan trofi juara Liga Champions tersebut.

Gabriel Jesus sends Manchester City into the FA Cup final!



Can they win four trophies this season?#UCL pic.twitter.com/iqihneEjZV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2019