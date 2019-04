Jadwal Liga Champions Tengah Pekan Ini, Lihat Juga Gol-Gol Terbaik di 8 Besar

jpnn.com, JAKARTA - Panggung Liga Champions kembali digelar tengah pekan ini. Delapan klub tersisa melakoni perempat final. Leg pertama fase 8 Besar itu bergulir Rabu (10/4) dan Kamis (11/4) ini, dilanjutkan dengan pertemuan kedua pekan depan (17-18/4).

Liverpool dan Tottenham Hotspur mendapat jatah menjadi tuan rumah Rabu dini hari WIB nanti. The Reds menjamu tamunya Porto, sementara Tottenham meladeni tim sesama Inggris, Manchester City di stadion baru, Tottenhan Hotspur Stadium.

(Buka dikit dong: Manchester City Tembus Final Piala FA, Kans 4 Trofi 1 Musim Masih Terjaga)

Kemudian pada Kamis dini hari ada duel Ajax vs Juventus dan pertarungan Manchester United melawan Barcelona. (adk/jpnn)

Jadwal Leg Pertama Perempat Final Liga Champions:

Rabu (10/4) pukul 02.00 WIB

Liverpool vs Porto

Tottenham Hotspur vs Manchester City

Kamis (11/4) pukul 02.00 WIB

Ajax vs Juventus

Manchester United vs Barcelona