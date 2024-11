Pesan Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono ke Generasi Muda, Ada 3 Poin Penting

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyampaikan sejumlah pesan kepada generasi muda.

Ada tiga hal disampaikan Ibas yang bisa diimplementasikan untuk mengatasi tantangan dan peluang terkait politik fiksi bagi generasi muda, yakni deep thinking, deep team work, dan deep execution.

Poin-poin tersebut disampaikan Ibas dalam acara 'Magang di Rumah Rakyat DPR RI Tahun 2024 Batch 2', Selasa (12/11).

“You have to have a good deep thinking. Jadi kalian harus punya kemampuan untuk berpikir dalam rencanakan strategi apa yang mungkin kalian lakukan. Yang mudah, tidak terlalu ruwet,” kata Ibas dalam keterangannya, Rabu (13/11).

Ibas menyebutkan salah satu caranya adalah dengan kolaborasi. Dia berpesan kepada khususnya generasi muda juga harus tahu bagaimana caranya kolaborasi.

"Politisi yang baik adalah politisi yang dekat dengan kampus. Akademisi yang baik juga akademisi yang dekat dengan politisi. Karena politisi dan akademisi harus menjadi satu, sehingga apa yang kita pikirkan semuanya punya ketepatan dalam kerangka berpikir,” ungkapnya.

Poin kedua, menurut Ibas, generasi muda juga harus memiliki kerja sama yang baik.

“And then, you have to have a deep teamwork. Kalian harus punya kedalaman dalam bekerja sama,” tutur Ibas.