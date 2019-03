Piaggio - Vespa Masih Malu-Malu Buka Calon Motor Barunya pada Tahun Ini

jpnn.com, TANGERANG - PT Piaggio Indonesia berencana akan menghadirkan produk baru tahun ini. Kehadirannya tentu diharapkan bisa memberikan banyak pilihan kepada konsumen di Indonesia.

"Tahun ini pasti ada produk baru, itu lah pekerjaan saya, berapa model dan kapan nanti tunggu saja," ungkap Presiden Direktur PT Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega saat ditemui di Ciledug, Tangerang, kemarin.

Kehadiran produk baru dari Piaggio, lanjut Marco, bukan karena adanya Lambretta yang sebentar lagi mengaspal di Indonesia.



"Itu adalah rencana kami, saya tahu apa yang saya bawa ke Indonesia," sambung Marco.

Menanggapi kabar kembalinya Lambretta sendiri, Marco justru menyambut kompetisi di pasar skutik premium Eropa dengan baik. Bagi Marco, ini menjadi kabar baik juga untuk konsumen karena memiliki lebih banyak pilihan.

"Ini normal di pasar ada kompetisi, kita menyambut kompetisi. Kompetisi memberikan pilihan lebih banyak pada konsumen. Kita percaya dengan apa yang kita lakukan. Saya pikir kita bisa meneruskan tren positif. Vespa will speak by itself," tegas Marco.

Ketika disingung produk apa yang akan diluncurkan di tahun ini, Marco masih menutup keran informasi kehadiran jagoan barunya itu.

"Tunggu saja. Yang pasti tahun ini akan ada model baru," tandas Marco. (mg9/jpnn)