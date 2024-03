PicoWay Laser, Perawatan Kecantikan Tanpa Downtime

jpnn.com, JAKARTA - Istilah pico laser atau picosecond laser sangat popular untuk perawaran kecantikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pico laser atau picosecond laser merupakan teknologi terbaru yang menggunakan panjang gelombang khusus untuk memecahkan pigmentasi di Kulit dengan lebih cepat tanpa efek samping.

Picoway merupakan alat picosecond yang didatangkan ke Indonesia oleh PT Regenesis Indonesia, distributor yang telah tersertifikasi legal oleh Kementrian Kesehatan.

My Prime Aesthetic clinic yang memiliki misi untuk memberikan pelayanan estetika terbaik, juga telah menggunakan Picoway laser.

"Kami memiliki treatment unggulan “Get Glam in one Hour” with Picoway & Liftera," kata Gusnul Yakkin, Direktur Klinik My prime Aesthetic Clinic dalam keterangannya, Senin (25/3).

Kehadiran PicoWay yang memiliki 4 panjang gelombang yang dapat mengatasi berbagai masalah kulit, misalnya dapat menggunakan panjang gelombang 1064 nm, 532 nm dan 730 nm, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan perawatan kulit.

"PicoWay juga memiliki pulse duration terpendek," jelas dr. Natalia Angreini Gunawan Head Medical Doctor My Prime Aesthetic Clinic.

Kelebihan yang akan didapatkan dari pulse duration terpendek adalah mendapatkan hasil treatment yang memuaskan namun dengan resiko efek samping yang rendah dan sangat minimal down time.