Pilihan Mudah

jpnn.com - Betul kan?

Carlos Ghosn tidak mau bercerita tentang kronologis pelariannya dari Jepang.

Betul juga kan?

Ia benar-benar beberkan nama-nama direksi baru Nissan yang mengkhianatinya. Termasuk Hiroto Saikawa. CEO yang menggantikannya --yang sebenarnya Ghosn sendiri yang minta untuk menggantikannya.

Dan benar pula. Di penampilan pertamanya itu Ghosn lebih banyak membersihkan dirinya.

Lebih dua jam ia bicara di depan sekitar 100 wartawan di Beirut, ibu kota Lebanon.

Penampilan pertamanya itu dilakukan di Balai Wartawan di Beirut. Ia masuk ke ruang itu didampingi istrinya, Carole. Yang mengenakan baju gelap.

Tidak lagi warna mencolok --hijau kutungan kesukaannyi. You can see. Sleeveless dress. Dengan enam atau tujuh bross warna emas di dadanyi.