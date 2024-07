Pilwalkot Semarang 2024: Agustina Bendahara PDIP Jateng Muncul, Pengganti Mbak Ita?

jpnn.com - SEMARANG - Duet Agustina Wilujeng Pramestuti - Supriyadi muncul ke permukaan sebagai bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota pada Pilkada Semarang 2024.

Kedua kader PDI Perjuangan itu mencuat seusai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Wali Kota Semarang petahana Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita.

Munculnya pasangan Agustina - Supriyadi itu pertama kali dari sebaran di layanan pesan seputar kursi PDI Perjuangan di DPRD Kota Semarang.

Keduanya dimunculkan sebagai alternatif untuk mengganti Mbak Ita yang dihantam dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemkot Semarang menjelang Pilkada 2024.

Agustina mengonfirmasi beredarnya kabar tersebut.

Bendahara PDI Perjuangan Jateng itu bilang, saat ini bak terjadi kekosongan figur akibat peristiwa di Kota Semarang.

"You know who i am. Panjenengan tahu saya siapa. Itu pasti menjawab semua," kata Agustina, Senin (29/7).

Menurutnya, sah saja apabila muncul ide atau usulan lain soal bursa Pemilihan Wali Kota Semarang 2024.