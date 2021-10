Pinky Movement Pertamina Raih Penghargaan TOP CSV Award 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui program Creating Shared Value (CSV) Pinky Movement berhasil meraih penghargaan Top CSV Award 2021 dari INFOBRAND.ID.

Penghargaan tersebut diterima Manager SMEPP PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto dalam acara Webinar Nasional CSR to CSV pada Kamis (14/10).

TOP CVS Award 2021 merupakan apresiasi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah merancang dan berhasil menjalankan program CSV (Creating Shared Value) hingga menciptakan nilai ekonomi (economic value) dan sosial (social value) yang berkelanjutan.

Pertamina berhasil meraih total poin 4,28 dari skala 5 dalam ajang tersebut.

Pjs. Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman mengatakan penghargaan tersebut membuktikan komitmen dan peran Pertamina dalam program CSV cukup kuat.

“Program Pinky Movement dimulai sejak 2020 dan telah memberikan value creation, baik bagi masyarakat khususnya para UMKM, Pertamina sebagai pelaksana program maupun pemerintah selaku regulator,” ujarnya.

Pinky Movement merupakan program Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial (TJSL) yang menyasar UMKM untuk dapat naik kelas melalui pembiayaan modal usaha dan pembinaan.

Program ini menekankan pada upaya konkret untuk menurunkan beban subsidi dan menjadi tepat sasaran, sehingga peluang UMKM khususnya usaha outlet LPG untuk mengembangkan bisnisnya makin terbuka lebar dengan menjual LPG nonsubsidi.