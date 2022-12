PKT Pastikan Stok Pupuk Musim Tanam Pertama 2023 Aman

jpnn.com, JAKARTA - Pupuk Kalimantan Timur (PKT) memastikan produksi dan distribusi pupuk aman untuk periode Musim Tanam Pertama 2023 (Maret-April 2023).

Direktur Utama PKT, Rahmad Pribadi mengatakan per 26 November 2022 pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 108.917 ton stok pupuk urea bersubsidi dan 6.725 ton NPK formula khusus, serta 158.702 ton pupuk urea non subsidi dan 38.073 NPK non subsidi.

Semua pupuk, kata dia, sudah tersedia di gudang-gudang PKT yang tersebar di seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Berbagai usaha dan komitmen PKT untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus membuka peluang untuk menembus pasar global.

PKT berhasil membukukan kinerja keuangan yang impresif dengan mencetak laba Rp 12,94 triliun sampai akhir September 2022. Sepanjang 1 Januari-31 Oktober 2022, PKT telah memproduksi pupuk urea 92 persen dari target sepanjang tahun sebesar 3,42 juta ton, NPK mencapai 102 persen dari target 250 ribu ton, ammonia sebesar 101 persen dari target 2,79 juta ton.

“Alhamdulillah. Pencapaian ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah. Tentunya berkat semangat, kinerja yang prima, dan kesiapan seluruh tim di PKT pada dinamika pasar," ungkap Rahmad dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Minggu (11/12).

PKT mengapresiasi seluruh insan karyawan yang siap dan sigap dalam mengambil kesempatan dan memanfaatkannya dengan baik sehingga perusahaan bisa mencetak prestasi yang bersejarah sepanjang 45 tahun berdirinya perusahaan.

Menurut Rahmad, sebagai bentuk rasa syukur atas segala pencapaian positif yang telah diraih selama 45 tahun, PKT pun melakukan berbagai rangkaian perayaan di banyak daerah yang melibatkan sinergi dan kebersamaan dengan ragam stakeholder, seperti yang tersirat di tema HUT ke-45.