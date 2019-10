Platform TNGA Bawa Generasi Terbaru Toyota Yaris Makin Ngacir

jpnn.com - Generasi terbaru Toyota Yaris membuka selubung melalui gambar utuh yang dirilis resmi. Platform Toyota New Global Architecture (TNGA) menjadi dasar struktur hatchback yang cukup laris di pasar Indonesia ini.

Toyota mengklaim, Yaris terbaru mampu menghadirkan pengalaman pengendaraan yang baik, kepraktisan, kesenangan berkendara dan fitur keselamatan.

Dibekali mesin 1.5L Hybrid Dynamic Force system, menawarkan efisiensi bahan bakar dan respons lebih sigap berakselerasi.

Secara dimensi, Toyota Yaris terbaru dipangkas panjangnya 5 mm, lebih rendah 40 mm dan lebih lebar 50 mm, namun dengan jarak sumburoda lebih panjang 50 mm dibanding model lama.

Mengakses interior, kokpit mengusung konsep utama 'hands on the wheel, eyes on the road’, di mana memastikan pengendara benar-benar menikmati kedinamisan berkendara di generasi terbaru Yaris yang diproduksi di Eropa.

Informasi tentang kendaraan bisa didapat dari layar TFT di balik kemudi dan pantulan head-up display berukuran 10 inci. Fitur menarik di kabin ialah ketersediaan wireless charger, lingkar kemudi berpemanas dan pencahayaan kabin bisa dipilih sesuai selera. (mg8/jpnn)