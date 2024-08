Plh Dirjen Adwil Presentasikan Kemajuan Kota Cerdas di Forum ASCN

jpnn.com, JAKARTA - Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Amran memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Tahunan ke-7 ASEAN Smart City Network (ASCN) di Luang Prabang, Laos pada Selasa (30/7) lalu.

Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, Ditjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, KBRI Laos, Chief Smart City Officer (CSCO) dari Kabupaten Banyuwangi; Kota Makassar; Kabupaten Sumedang serta perwakilan Universitas Katolik Parahyangan, dan ASECH Indonesia.

Amran menyampaikan ringkasan kegiatan ASCN selama Keketuaan Indonesia untuk ASCN tahun 2023.

Menurut dia, ASCN Annual Meeting ke-6 berisi Discussion Series yang terdiri dari 4 topik, yaitu Industry and Innovation, Quality Environment (Safety, Security, and Built Infrastructure, dan Civic), Social, Health, and Well-Being.

Pada pertemuan tersebut Indonesia juga telah resmi terpilih menjadi ASCN Shepherd untuk periode 2023-2025.

“Selama Keketuaan Indonesia, juga telah dilaksanakan kerja sama dengan mitra eksternal untuk memperluas peluang investasi melalui penyelenggaraan ASEAN-Norway Business, Policy and Stakeholder Engagement on Circular Economy and Smart Cities Solutions,” ucap Amran dalam keterangannya.

Adapun, Jaringan Kota Cerdas ASEAN (ASEAN Smart City Network/ASCN) adalah platform bagi kota-kota dari sepuluh negara anggota ASEAN bekerjasama mewujudkan pembangunan perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan dengan menggunakan teknologi sebagai pendukung.

Hingga saat ini ASCN telah memiliki 31 kota percontohan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu pembangunan perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan.