PNM Raih Penghargaan Micro Finance Empowerment

jpnn.com, JAKARTA - Permodalan Nasional Madani (PNM) dinobatkan sebagai panutan pembiayaan Ultra Mikro (UMK) di Indonesia. Hal itu membawa PNM meraih penghargaan “The Most Outstanding Corporate in Ultra Micro Finance for Communities Empowerment” dari Bisnis Indonesia Financial Award 2023 di Hotel Westin Jakarta dini hari (24/8). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Fahmi Achmad kepada Direktur Utama PNM Arief Mulyadi. Baca Juga: Semangat HUT ke-78 RI, PNM Tanam 22 Ribu Mangrove “Tentu apresiasi seperti ini semakin membuat kami optimis bahwa ultra mikro dapat menjadi tunggangan masyarakat Indonesia untuk naik kelas, dari prasejahtera menjadi sejahtera,” ucap Arief. Diketahui, hingga Juli 2023, PNM berhasil merangkul 14,7 juta nasabah aktif di 4.000 lebih kantor layanan yang tersebar di 6.018 kecamatan di seluruh Indonesia. TNP2K mencatat penyebab kemiskinan esktrem adalah keterbatasan akses. Akses terhadap pendidikan, fasilitas, bahkan informasi, apalagi akses terhadap permodalan. Baca Juga: PNM & Jamdatun Kejagung Bekerja Sama Berikan Modal Intelektual pada UMKM Bisa dikategorikan mereka adalah masyarakat unbankable. Oleh karena itu, kata Arief, visi PNM dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan memberdayakan potensi ekonomi dan sosial dalam tiap keluarga.