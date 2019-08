Pogba Gagal Penalti, Setan Merah Tertahan di Kandang Serigala

jpnn.com, WOLVERHAMPTON - Gol indah dari Ruben Neves dan kegagalan penalti Paul Pogba mewarani hasil imbang laga Wolverhampton Wanderers vs Manchester United di Molineux Stadium, Wolverhampton, Selasa (20/8) dini hari WIB.

MU sempat unggul lebih dahulu lewat Anthony Martial pada menit ke-27. Wolves menyamakan kedudukan lewat gol sensasional Neves, dari luar kotak penalti, pada menit ke-55.

Setan Merah memiliki peluang emas saat laga tinggal 22 menit. Wasit Jonathan Moss memberikan hadiah penalti usai Pogba dilanggar bek Wolves, Conor Coady di dalam kotak terlarang. Pogba dan Marcus Rashford sempat berdikusi soal siapa yang akan mengeksekusi.

4 - Paul Pogba has missed four penalties in the Premier League since the start of last season; the most of any player in the competition. Fluffed. pic.twitter.com/NI1odCCBg5 — OptaJoe (@OptaJoe) August 19, 2019