Polisi Tangkap 51 Remaja Saat Konvoi Bawa Bendera Amerika di Jaktim

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian menangkap 51 remaja yang tengah konvoi sepeda motor sambil membawa bendera Amerika dan komunitasnya di kawasan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat.

Kapolsek Duren Sawit AKP Sutikno mengatakan puluhan remaja itu ditangkap saat tengah konvoi dengan dalih membagikan takjil di jalanan dan buka "on the road" sekitar pukul 18.15 WIB.

"Mereka kami amankan karena melanggar maklumat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, di mana tidak boleh melakukan sahur on the road (SOTR) dan buka puasa on the road," kata Sutikno di Mapolsek Duren Sawit, Jumat malam.

SOTR salah satunya yang dilarang karena dikhawatirkan memicu kerusuhan atau tawuran pelajar dan remaja.

Tidak ada senjata tajam, namun mereka banyak melanggar lalu lintas, seperti menutup jalan, kemacetan, tidak menggunakan helm, berboncengan tiga.

Sutikno mengimbau kepada para orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya.

"Kami panggil orang tuanya agar bisa lebih mengawasi anak-anaknya, karena kegiatan yang dilakukan mereka kebanyakan sisi negatifnya," katanya.

Hingga saat ini, lanjut dia, puluhan remaja itu tengah dalam pemeriksaan lebih lanjut dan didata.