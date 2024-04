Cegah Tawuran, Polda Metro Jaya Gelar Operasi Skala Sedang

jpnn.com - JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan operasi skala sedang untuk mencegah tawuran di kalangan remaja dengan dalih buka on the road selama Ramadan. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan bahwa untuk membuat Jakarta lebih aman, fenomena sahur on the road sudah bisa ditekan, namun kini berubah menjadi buka on the road. "Kondisi demikian menjadi pekerjaan rumah kami bersama TNI dan Satpol PP untuk melakukan patroli skala sedang, " kata Irjen Karyoto saat ditemui di Jakarta, Senin (1/4). Baca Juga: Bubarkan Tawuran, 2 Polisi Ditabrak Ambulans, Sopir Positif Narkoba Jenderal bintang dua ini menjelaskan artinya ketika partoli polisi dan petugas lain bertemu dengan sejumlah remaja yang melakukan konvois, maka tak menutup kemungkinan langsung dilakukan penangkapan. "Patroli skala sedang dilakukan untuk mengetahui secara langsung on the spot dan kalau bisa mengamankan mereka dan ternyata mereka betul-betul punya niat untuk tawuran akan kami beri sanksi tegas," kata Karyoto. Menurut dia, pertama polisi membuat laporan sebagai dasar pelaku melakukan pelanggaran hukum, yakni mengacu Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan maupun Pasal 406 tentang perusakan serta penghancuran barang. Baca Juga: Irjen Karyoto: Jangan Terlena dengan Situasi Landai Selain itu, Karyoto juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk bisa memberi sanksi tegas kepada para pelajar yang terbukti melakukan aksi tawuran. "Mudah-mudahan didengar oleh adik-adik kita, para orang tua sehingga pengawasannya betul-betul lebih ketat kepada anak-anaknya. Apalagi kalau betul-betul pidana sudah pasti masuk catatan kepolisian yang artinya tidak akan memberikan rekomendasi yang baik, " katanya.