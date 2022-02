Politikus Muda Asal Papua Mundur dari Partai Hanura, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Politikus muda asal Papua Mervin S Komber secara mengejutkan menyatakan mundur dari Partai Hanura per tanggal 31 Januari 2022.

Mantan Sekjen PP PMKRI 2006-2009 itu menyatakan mundur dari Partai Hanura saat berada di Papua Barat.

“Saya berdoa semoga kita dalam keadaan sehat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa," ujar Mervin S Komber pada Kamis (10/2).

Mervin mengatakan telah menyampaikan pengunduran diri secara terbuka dari Partai Hanura dan surat resmi permohonan pengunduran diri sudah disampaikan kepada DPP.

“Saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kekhilafan, kelemahan, dan segala hal ketidaksempurnaan yang ada pada diri saya dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian,” ujar Mervin.

Dia berharap pengunduran dirinya secara organisatoris tidak memutuskan tali silaturahmi.

Mervin juga berdoa semoga Partai Hanura makin berkembang dan maju, from zero to hero. Semoga Partai Hanura makin jaya dan sukses,” ujar eks anggota DPD RI 2009 2019 ini.

Selain itu, Komber Komber juga mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekhilafannya.