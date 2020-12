Popularitas Gim Among Us Sudah Lampaui Pokemon GO

jpnn.com - Popularitas gim Among Us yang baru saja dirilis sudah melampaui sejumlah judul gim seperti Pokemon GO dan Candy Crush Saga.

Menurut SuperData perusahaan riset pasar Nielsen, dikutip dari The Verge, gim tersebut sejauh ini merupakan gim paling populer dalam hal pemain bulanan.

Kesuksesan tersebut makin luar biasa karena perusahaan pembuat Among Us, InnerSloth, hanya memiliki empat karyawan untuk menggarap gim tersebut.

Jumlah pengguna membuktikan gim tersebut sangat populer, sehingga studi pengembang gim memutuskan untuk membatalkan sekuel yang sedang dikerjakan, dan memilih untuk meningkatkan gim aslinya.

Bahkan, anggota kongres Amerika Serikat Alexandria Ocasio-Cortez menyiarkan dirinya bermain gim tersebut dalam kampanyenya.

Principal analyst SuperData Carter Rogers mengatakan, gim terpopuler di urutan selanjutnya hanya mencatatkan 300 juta pengguna, jauh lebih sedikit dibanding Among Us.

Rogers mengatakan, Nielsen memperoleh angka tersebut berdasarkan tempat penjualan dan data peristiwa dari penerbit, pengembang, dan penyedia layanan pembayaran.

Rilis Among Us di Nintendo Switch cukup baru sehingga tidak berdampak besar pada jumlah total game dalam analisis Nielsen.