Pokemon Go Genap 5 Tahun, Pamornya Belum Luntur

jpnn.com - Pokemon Go genap lima tahun pada minggu ini, tetapi permainan ini masih menghasilkan banyak keuntungan, menurut analitik Sensor Tower.



Pokemon Go Niantic menghasilkan lebih dari USD 5 miliar sejak diluncurkan pada Juli 2016, rata-rata sekitar satu miliar dolar per tahun.

Permainan yang dimulai sebagai sensasi viral itu, ternyata masih memiliki daya tahan selama lima tahun sampai saat ini.

Sensor Tower mengeklaim bahwa pemain Pokemon Go menghabiskan USD 1,3 miliar pada 2020, mengalahkan rekor pendapatan 2019 yang hanya sekitar USD 400 juta.

Data Sensor Tower tampaknya menunjukkan bahwa gim tersebut tidak hanya selamat dari pandemi, tetapi juga menjadi lebih kuat.

Meski begitu, bayak yang terkejut ketika permainan itu masih banyak dimainkan oleh para penggemarnya di belahan dunia.

Niantic mengadakan pembaruan untuk permainan tersebut, sehingga ini menjadi sebuah alasan kesuksesan pada tahun 2020. Karena perusahaan membuatnya lebih cocok untuk dunia di mana orang tidak perlu pergi berjalan-jalan atau berkumpul dalam kerumunan besar.

Meski Niantic belum merilis angka atau alasan kesuksesannya sendiri, kami tahu Niantic berencana untuk terus beradaptasi dengan realitas yang baru pada saat ini.

Saat kami memasuki paruh kedua tahun 2021, Niantic mengatakan bahwa mereka berencana untuk mengembalikan beberapa perubahan yang dibuatnya sebagai tanggapan terhadap pandemi, sementara juga mempertahankan beberapa dan mengubah permainan lebih lanjut.