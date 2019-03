Porsche Cayenne Bergaya Coupe Tampil Lebih Seksi

jpnn.com - Porsche Cayenne baru saja menggoda penggemarnya melalui ubahan desain yang lebih dinamis bergaris Coupe.

“Model Coupe ini melengkapi semua keunggulan teknis yang ada pada Cayenne sebelumnya, tapi desainnya lebih dinamis dan detail teknikal yang memposisikannya lebih progresif, atletis dan emosional,” kata Chairman of the Executive Board of Porsche AG Oliver Blume.

Garis Coupe jelas mengisyaratkan pada bagian belakang yang lebih landai khas kupe. Kaca bagian depan juga, dan tidak meninggalkan pula tarikan tajam dari depan.

Pengaplikasian adaptive rear spoiler, individual rear seat dan atap panoramic sebagai perlengkapan standar, menjadikannya lebih bernilai.

Cayenne Coupe ini menjadi SUV pertama yang menerapkan adaptive roof spoiler, sebagai bagian dari Porsche Active Aerodynamics (PAA). Spoiler bisa memanjang 134 mm saat laju kendaraan di atas 90 km/jam.

Porsche Cayenne Coupe juga membawa fitur-fitur andalan, berupa Porsche Active Suspension Management (PASM) dalam menunjang kenyamanan dan kestabilan berkendara, serta tampilan memikat pelek 20 inci dan Sport Chrono Package.

Di balik bonnet, pilihan mesin 3.0L V6 disokong single-turbo, sedangkan untuk pilihan teratas adalah mesin V8 berkapasitas 4.0L disokong twin turbo. Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 541 Hp. (mg8/jpnn)