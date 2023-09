Pos Indonesia Raih Penghargaan Bergengsi Prominent Award 2023

jpnn.com - JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) menerima penghargaan dalam ajang Prominent Award 2023 untuk kategori 'The Most Prominent State-Owned Company In Business Process Transformation.'

Penghargaan diterima Corporate Secretary Pos Indonesia Tata Sugiarta di Jakarta, Jumat (22/9). September 2023.

"Meraih penghargaan ini tidak mudah. Kami berjuang terutama dalam dua tahun terakhir dengan hantaman covid-19 dan kami bisa survive. Kami melakukan transformasi dengan menghasilkan net income terbesar selama berdirinya PT Pos Indonesia," ujar Tata.

Untuk itu PT Pos Indonesia mengucapkan terima kasih pada penyelenggara Prominent Award, Metro TV dan Solutee.Id.

Pos Indonesia mendapatkan penghargaan karena transformasi yang dilakukan membuat bisnis perseroan terus berkembang.

Pos Indonesia mencatatkan laba bersih terbesar sepanjang sejarah berdirinya, sebesar Rp 650 miliar pada tahun buku 2022. Asetnya naik 15,1 persen menjadi Rp 11,149 triliun dan EBITDA naik 12 persen dibandingkan 2021.

"Transformasi yang dilakukan pertama dalam proses bisnis. Kuncinya digitalisasi. Semuanya meningkatkan kinerja keuangan dan juga tentu saja meningkatkan bisnis," kata Tata.

Tata juga mengatakan PT Pos banyak melakukan transformasi, terutama SDM dan human capital.