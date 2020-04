Positif Corona Bertambah, Nilai Tukar Rupiah Melemah

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (1/4) pagi melemah seiring terus meningkatnya jumlah kasus positif virus corona, COVID-19.

Pada pukul 09.37 WIB, rupiah bergerak melemah 80 poin atau 0,49 persen menjadi Rp16.390 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.310 per dolar AS.

"Harga aset berisiko masih mendapatkan tekanan dari peningkatan penyebaran virus Corona di dunia," kata Kepala Riset Monex Investindo Futures di Jakarta, Rabu.

Indeks saham AS ditutup melemah semalam karena kenaikan signifikan 14 persen jumlah kasus positif COVID-19 di New York dalam satu hari. Indeks saham Asia juga bergerak melemah pagi ini.

"Ini akan memberikan sentimen negatif ke rupiah hari ini," ujar Ariston.

Kendati demikian, ada sentimen positif dari domestik yaitu pengumuman Presiden Joko Widodo mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan stimulus bagi masyarakat lapisan bawah untuk mengurangi dampak negatif penurunan ekonomi akibat COVID-19.

"Ini harusnya bisa sedikit memberikan sentimen positif ke pasar keuangan," kata Ariston.

Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp16.250 per dolar AS hingga Rp16.400 per dolar AS. (antara/jpnn)