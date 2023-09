Prabowo Banjiri SBY dengan Pujian, Sebut Jokowi Melanjutkan Keberhasilan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji keberhasilan RI di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Momen itu terjadi seusai Menteri Pertahanan kabinet Jokowi-Amin itu secara resmi dideklarasikan oleh Partai Demokrat sebagai bacapres di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis(21/9).

Prabowo menyebutkan Pemerintahan SBY berhasil menciptakan perdamaian di Aceh hingga menghadapi krisis.

"Di masa beliau bangsa Indonesia berhasil mencapai hasil-hasil yang sangat kritis bagi bangsa Indonesia. Beliau telah menyelesaikan masalah Aceh, membawa perdamaian di Aceh yang selama puluhan tahun telah mengganggu stabilitas bangsa Indonesia," lanjutnya.

Dia juga menyinggung SBY berhasil menghadapi krisis dan mampu membangun kembali wilayah yang terdampak tsunami di Aceh.

"Beliau tingkatkan PDB kita per kapita hampir 4 kali lipat, dari 1.000 dolar per kapita menjadi 3.700 dolar per kapita," kata Prabowo.

Tak berhenti di situ, Prabowo juga memuji keberhasilan Pemerintahan SBY menurunkan rasio utang terhadap PDB dari di atas 50 persen menjadi 30 persen.

Namun, sebagai pembantu Jokowi, dia tidak lupa menyebutkan keberhasilan Presiden SBY menjadi fondasi yang kuat bagi pemerintahan sekarang.