Prabowo Masuk Daftar 10 Pemimpin Dunia Berpengaruh, Ketum Garuda Asta Cita Merespons

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Garuda Asta Cita Nusantara Muhammad Burhanuddin menyambut hangat masuknya nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu pemimpin dunia berpengaruh untuk tahun 2025.

Daftar 10 pemimpin dunia dengan potensi pengaruh besar ini dikeluarkan oleh The Straits Times dalam pemberitaannya tertanggal 4 Januari 2024.

Nama Prabowo berada dalam daftar bersama nama-nama tokoh dunia seperti Donald Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin.

“Saya sebagai warga negara Indonesia dan Ketua Umum Asta Cita Nusantara merasa bangga ketika mengetahui bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto masuk dalam deretan 10 pemimpin berpengaruh di dunia untuk tahun 2025,” kata Muhammad Burhanuddin dalam keterangan tertulis pada Sabtu (11/1/2025).

Penilaian ini diberikan oleh The Straits Times, koran berbahasa Inggris yang berbasis di Singapura.

Surat kabar berpengaruh ini didirikan pada tanggal 15 Juli 1845. Artinya usia penerbitannya hampir 180 tahun.

Dalam daftar The 10 World Leaders to Watch in 2025 itu, diulas bahwa mereka, sebagai tokoh kuat, bakal memiliki peran atau pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia.

Presiden Prabowo Subianto dianggap fokus pada kebijakan luar negeri yang ditandai dengan perjalanan diplomatik ke China dan AS.