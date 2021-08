Prabowo: Saya Hormat Sama Bapak, Saya Lihat, Saya Saksi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai kerja Presiden Joko Widodo dalam mengelola pemerintahan, khususnya menangani pendemi Covid-19, sudah baik.

Dia bahkan mengaku salut dengan pria yang akrab disapa Jokowi itu.

"Jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, saya mengakui itu, dan saya hormat sama bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut di dalam kabinet, kepemimpinan dan keputusan-keputusan bapak, cocok untuk rakyat kita," kata Prabowo saat menemui Jokowi bersama dengan ketua umum partai politik di Istana Negara Jakarta di akun Sekretariat Presiden di YouTube.

Menteri Pertahanan RI itu juga meminta Presiden Jokowi mengabaikan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan.

"Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar," kata Prabowo.

Baginya, tim kerja di kabinet juga kompak serta bekerja dengan baik. Untuk itu, Prabowo minta Jokowi tidak ragu dalam mengambil keputusan menghadapi pandemi.

"Mohon, bapak, jangan ragu-ragu, we are on the right track. Karena itu, masalah Covid saya kira kita cukup optimistis. Bahwa ada kekurangan, ada keterlambatan vaksin, itu saya kita itu masalah yang dihadapi oleh banyak negara," kata Prabowo.

Menyangkut ekonomi, Prabowo menilainya juga bagus dan optimistis. Prabowo memuji keputusan Jokowi yang tidak memberlakukan lockdown secara keras di Indonesia.