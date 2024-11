Prabowo Selamatkan Sritex, Eddy Soerparno: Ini Bentuk Nyata Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi tekad Presiden Prabowo Subianto yang melakukan sejulah langkah afar dapat menyelamatkan Sritex.

Menurut Eddy, sikap Ketua Umum Partai Gerindra itu menunjukkan kepedulian beliau pada 50 ribu lebih karyawan Sritex yang terdampak PHK karena kepailitan perusahaan.

“Ini bentuk nyata dari komitmen Presiden Prabowo bahwa dalam membangun perekonomian ke depan no one is left behind (tidak ada yang ditinggalkan),” kata dia.

Mengenai upaya penyelamatan Sritex ke depan, Eddy menyampaikan pentingnya fokus pada nasib pegawai dan penyelamatan Sritex sebagai aset tekstil nasional.

Dia menegaskan pemilik Sritex harus tetap dimintakan tanggung jawab terhadap kewajiban perusahaan, terutama pinjaman perbankan, dan bentuk lainnya yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 26 triliun.

“Prioritas utama adalah menyelamatkan nasib puluhan ribu pegawai Sritex. Selanjutnya menjaga Sritex sebagai aset tekstil nasional. Di sisi lain Direksi, Komisaris dan pemilik Sritex tetap harus dimintakan tanggung jawabnya karena merekalah memegang kendali perusahaan sampai kondisnya bernasib seperti hari ini,” lanjutnya.

Wakil Ketua Umum PAN itu menegaskan upaya penyelamatan Srtitex harus diawali dengan kajian mendalam tentang penyebab ambruknya perusahaan dan langkah penyelamatan yang paling realistis tidak hanya untuk Sritex tetapi industri tekstil nasional secara keseluruhan.

“Jangan sampai penyelamatan Sritex justru menyelamatkan pemiliknya karena akan menimbulkan moral hazard yang besar dan mengusik rasa keadilan masyarakat,” tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini. (jpnn)



