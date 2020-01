Prajurit Petarung Yonmarhanlan V Gelar Kesemaptaan Jasmani 2020

jpnn.com, SURABAYA - Untuk mengukur sejauh mana pembinaan satuan dan menguji ketahanan fisik, prajurit petarung Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan V (Yonmarhanlan V) melaksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani Tri Wulan I Tahun 2020 di Lapangan Pasiran, Lantamal V, Ujung Surabaya, Kamis (30/1).

Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap semester ini, diikuti seluruh prajurit Yonmarhanlan V. Sebelum pelaksanaan Samapta, segenap prajurit yonmarhanlan V harus melewati pase pertama yaitu pengecekan kesehatan yakni berupa tes tensi oleh Tim Dinas Kesehatan, bagi prajurit yang hipertensi maupun tensinya rendah tidak diperbolehkan melaksanakan samapta, usai cek tensi bagi yang lolos dilanjutkan pemanasan dipandu oleh Tim Jasrek Lantamal V.

Untuk pelaksanaannya Tes Samapta ini dibagi dalam dua tahap adalah, tahap pertama melaksankaan tes baterai A yaitu lari selama 12 menit dilanjut tahap kedua baterai B yang terdiri dari Pull Up, Push Up, Shit Up dan Shutlle Run.

Menurut Danyonmarhanlan V, Letkol Marinir Andi Ichsan, S.H,.M.M. tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membina dan meningkatkan kesiapan kesamaptaan jasmani personel.

"Hasil tes in juga untuk melengkapai persyaratan administrasi usulan Kenaikan Pangkat (UKP) dan usulan pendidikan pengembangan sesuai spesialisasi masing-masing," terangnya.