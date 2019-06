Prancis dan Jerman Tembus 16 Besar Piala Dunia Wanita 2019 dengan Rekor Sempurna

jpnn.com, RENNES - Tuan rumah Piala Dunia Wanita 2019 Prancis meraup poin sempurna di penyisihan Grup A. Setelah menang atas Korea, Norwegia, Les Bleues juga menang atas Nigeria pada pertandingan terakhir grup di Roazhon Park, Rennes, Selasa (18/6) dini hari WIB.

Prancis menang tipis 1-0 berkat gol penalti Wendie Renard di menit ke-79. Tim asuhan Corinne Diacre itu pun berhak menjadi juara grup. "Kami belum boleh puas meski menjadi juara grup. Saya akan selalu meminta pemain saya untuk melangkah lebih jauh," ujar Diacre di laman FIFA.

Prancis menjadi tuan rumah keempat PD Wanita yang maju ke fase sistem gugur dengan poin maksimal. Amerika Serikat juga melakukannya pada 1999 dan 2003, dan Jerman pada 2011.

Sementara Norwegia yang di laga terakhir menang 2-1 atas Korea, juga lolos dengan status runner-up. Nigeria yang finis sebagai peringkat ketiga (tiga poin, agregat gol 2-4) masih harus menunggu pertandingan terakhir di grup lain. Diketahui, empat peringkat ketiga terbaik juga berhak lolos ke 16 Besar.

Sementara dari Grup B, si juara dunia 2003 dan 2007, Jerman juga menjadi jawara pul dengan poin sempurna, sembilan.

