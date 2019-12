Prediksi 10 Laga Liga Inggris Tengah Pekan Ini: Arsenal Kalahkan Manchester United

jpnn.com, LONDON - Liga Inggris (Premier League) tiada matinya, tak ada libur. Saat kompetisi liga seperti Serie A Italia, La Liga Spanyol, Bundesliga Jerman dan Ligue 1 Prancis libur Natal dan Tahun Baru, Premier League tetap bergulir.

Pada hari Natal, ada Boxing Day (pekan ke-19). Kemudian dilanjutkan dengan laga di pekan ke-20 pada akhir pekan kemarin. Nah, pekan ke-21 pun harus digelar saat Tahun Baru, 1 hingga 3 Januari.

Dari sepuluh pertandingan, salah satunya menghadirkan big match yakni pertemuan Arsenal versus Manchester United di Emirates Stadium, Kamis (2/1) dini hari WIB.

Mantan pemain Manchester United (2009-2012) Michael Owen memprediksi Arsenal akan memenangi pertandingan.

"Arsenal belum pernah menang di bawah pelatih baru (Mikel Arteta-red). Saya pikir itu akan berubah saat Manchester United menjadi tamu pertama di Emirates pada tahun baru," kata Owen kepada Bet Victor.

Selain memprediksi Arsenal akan mengalahkan MU, Owen juga memprediksi hasil pertandingan lainnya. (adk/jpnn)

Jadwal pekan ke-21 Premier League dan prediksi Michael Owen

Rabu (1/1)

19.30 WIB Brighton & Hove Albion vs Chelsea (Chelsea menang)

19.30 WIB Burnley vs Aston Villa (Burnley menang)

22.00 WIB Newcastle United vs Leicester City (imbang)

22.00 WIB Southampton vs Tottenham Hotspur (Tottenham Hotspur menang)

22.00 WIB Watford vs Wolverhampton Wanderers (Wolverhampton menang)

Kamis (2/1)

00.30 WIB Manchester City vs Everton (Manchester City menang)

00.30 WIB Norwich City vs Crystal Palace (Crystal Palace menang)

00.30 WIB West Ham United vs Bournemouth (West Ham United menang)

03.00 WIB Arsenal vs Manchester United (Arsenal menang)

Jumat (3/1)

03.00 WIB Liverpool vs Sheffield United (Liverpool menang)