Presiden Duterte Beri Penghargaan Kepada Menkumham Yasonna Karena Lakukan Ini

jpnn.com, MANILA - Menkumham Yasonna H. Laoly menerima penghargaan Kaanib Ng Bayan Award atau Ally of Nation dari Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte.

Ally of Nation ini diberikan di malam Penghargaan Presiden untuk Individu dan Organisasi Filipina di Luar Negeri atau Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas (PAFIOO) 2021, yang digelar di Hotel Marriot Manila, Rabu (29/6).

Pemerintah Filipina memberikan penghargaan tersebut kepada Yasonna karena berjasa melalui kebijakan di bidang keimigrasian pada masa pandemi Covid-19.

Yasonna disebut berjasa karena menjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan orang Filipina yang tinggal di Indonesia.

Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Republik Filipina Agus Widjojo berkesempatan menerima penghargaan secara simbolis berupa piagam dan medali.

Adapun yang mewakili Presiden Duterte untuk memberikan penghargaan tersebut adalah Ketua Komisi untuk Orang Filipina di Luar Negeri (Commission on Filipinos Overseas/CFO), Justice Fransisco P. Acosta.

Dalam pidatonya, Fransisco P. Acosta mengatakan pergelaran PAFIOO kali ini memecahkan rekor penerima penghargaan terbanyak sejak pertama kali digelar pada 1991, yakni 56 individu dan organisasi. Para penerima tersebut dipilih dari 117 nominasi dari 31 negara.

“Atas dedikasi dan upaya Menteri Yasonna H. Laoly dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga Filipina yang tinggal di Indonesia melalui kehendak politik, keahlian, dan bantuannya,” ujarnya.