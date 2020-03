Produsen Otomotif Dunia Sigap Bantu Penanggulangan Corona, Kapan di Indonesia?

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah produsen mobil dunia sigap untuk membantu apa yang menjadi kebutuhan di saat krisis virus corona baru (covid-19).

Dua produsen mobil AS, General Motors Co (GM) dan Ford Motor Co, telah berbicara dengan pejabat Gedung Putih tentang bagaimana mereka dapat mendukung produksi peralatan medis seperti ventilator.

Dilansir Reuters, Ketua Eksekutif GM Mary Barra berbicara dengan penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow, tentang masalah tersebut, setelah produsen mobil Detroit mengumumkan akan menunda produksi Amerika Utara hingga 30 Maret.

Kudlow mengatakan kepada Fox News pada hari Rabu (18/3), bahwa ia telah berbicara dengan satu produsen mobil yang sedang mencari ventilator.

"Kami bekerja untuk membantu menemukan solusi bagi bangsa selama masa sulit ini dan telah menawarkan bantuan, dan kami sedang mempelajari bagaimana kami dapat berpotensi mendukung produksi peralatan medis seperti ventilator," kata Juru bicara GM Jeannine Ginivan.

Sementara Ford mengatakan pada hari Rabu (18/3) bahwa pihaknya "siap membantu pemerintah dengan cara apa pun yang kami bisa", termasuk kemungkinan memproduksi ventilator dan peralatan lainnya.

Di Italia, Ferrari dan Fiat Chrysler sedang berdiskusi dengan produsen ventilator terbesar di negara itu untuk membantu meningkatkan produksi ventilator yang dibutuhkan dalam penanganan covid-19.

Italia berada di episentrum pandemi dan pemerintahnya telah memulai perluasan besar jumlah tempat perawatan intensif, banyak di antaranya akan membutuhkan ventilator untuk menjaga pasien tetap hidup dengan mengambil alih fungsi pernapasan.