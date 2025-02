Prof Asrorun Niam Sholeh Terima Penghargaan Elshinta Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Asrorun Niam Sholeh menerima penghargaan an Extraordinary Person in Youth dalam acara Elshinta Award 2025 yang diselenggarakan di Antara Haritage Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Radio Elshinta Zandra Kusmardhana.

Acara tersebut diawali dengan Sarasehan tentang Membangun Indonesia Emas 2045. Acara yang dipandu Pemred iNewsTV Aiman Witjaksono ini berlangsung gayeng, dengan menghadirkan para inspirator kepemudaan yang juga penerima Award.

Mereka adalah akademisi yang mantan Menteri Bappenas Bambang Brojonegoro, Akademisi yang juga Deputi Pemberdayaan Pemuda Asrorun Niam Sholeh, Akademisi dan Praktisi Bisnis Renald Kasali, Socioprener yang juga mantan Stafsus Presiden Angkie Yudistia, Peneliti Muda BRIN Rezzy Eko Caraka, dan Pengusaha Muda pemilik Kopi TUKU Andanu Prasetyo.

“Wajah Indonesia 2045, adalah anak muda usia 20 tahunan hari ini. Tugas kita semuanya adalah mendorong, mendampingi, dan menstimulasi agar potensi emas ini terus tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan tantangan zamannya, serta mencegah san menghilangkan hal destruktif yang bisa menghambat tumbu kembangnya. Dan dengan sinergi seluruh elemen saya optimis Indonesia Emas di 2045 benar-benar terwujud,” ujar Niam.

Nama lain yang memperoleh penghargaan adalah Menteri BUMN Erick Thohir, peraih an Extraordinary CEO for Sports & State Owned Enterprises (SOEs / BUMN), Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, peraih an Extraordinary Figure in Economics and SDGs, Prof. Rhenald Kasali, peraih an Extraordinary Figure who Provides Insight and Inspiration, Angkie Yudistia peraih Inclusive Women Leader with Disabilities, Rezzy Eko Caraka peraih Inspirational Youth for Indonesia 2045, dan Andanu Prasetyo peraih Social Impact Leader for the Local Industry.

Acara Elshinta Award digelar dengan membawa semangat untuk mengapresiasi individu, komunitas, dan organisasi yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang.

“Acara penghargaan bergengsi ini dirancang untuk merayakan dedikasi, kepemimpinan, dan inovasi di tengah masyarakat,” ujar Pemred Elshinta Haryo Rostamaji seusai acara.