Profil Wishnutama: Salah Satu Menteri Tampan di Kabinet Indonesia Bersatu

jpnn.com, JAKARTA - Profil Wishnutama Kusubandio, salah satu pendiri dan komisaris utara Net Mediatama Televisi yang kini menjadi Menteri Pariwisata (Menpar) dan Ekonomi Kreatif.

Wishnutama memegang posisi di Kementerian Pariwisata di Kabinet Indonesia Maju menggantikan menteri sebelumnya, Arief Yahya.

Nama Wishnutama sudah tidak asing di bisnis media massa. Sebelum mendirikan Net TV, Wishnutama adalah direktur utama Trans 7, Trans TV, dan Net TV.

Wisnhutama menempuh pendidikan SMA di Tarakanita 5 Jakarta, Kooralbyn International School di Queensland, Australia, serta International School of Singapore.

Setelah itu, Wisnhutama kuliah Liberal Arts di Mount Ida College, Boston, Amerika Serikat.

Pengusaha tampan idola kaum wanita itu menghabiskan masa SMA di Kooralbyn International School di Queensland Australia dan di International School of Singapore.

Dia menyelesaikan kuliah di Mount Ida College Boston, Amerika Serikat, jurusan Liberal Arts.

Dia juga pernah menempuh pendidikan di Emerson College, Boston, AS. Bahkan, pernah tercatat menempuh pendidikan di The Military College of Vermont, Norwich University, AS.