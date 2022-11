Promo JSM Alfamart, Minyak Goreng Hingga Beras, Hari Terakhir, Bun

jpnn.com, JAKARTA - Promo mingguan JSM gajian untung Alfamart kembali hadir selama tiga hari untuk periode 4-6 November 2022.

Dipantau dari katalog resmi Alfamart, ada berbagai promo menarik, di antaranya kebutuhan bahan pokok, detergen, kebutuhan sikecil, dan masih banyak lagi.

Harga beras premium merek Sania ukuran lima kilogram dibanderol Rp 61.900 per pack dari harga Rp 64 ribu. Namun, jika melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit BNI mendapatkan potongan harga menjadi Rp 56.900 per pack.

Selain itu, Alfamart menghadirkan berbagai macam promo menarik minyak goreng, di antaranya merek Fortune, Sovia, Tropical, dan Sania.

Rerata harga minyak goreng dibanderol Rp 27.500- Rp 33.700 per pouch ukuran dua liter, sementara pembayaran menggunakan GoPay mendapatkan tambahan diskon.

Ovomaltin crunchy ukuran 230 gram dibanderol Rp 38.500 dari harga Rp 57.300 per jar.

Ada berbagai diskon susu untuk sikecil, Chil Go 1+, 3+ varian madu ukuran 700 gram dibanderol Rp 67.700 dari harga Rp 61.600 per box, sedangkan varian vanila dibanderol Rp 63.200 dari harga Rp 69 ribu per box.

Kemudian, tepung terigu Segitiga Biru ukuran 1 kilogram dibanderol Rp 15.900 dari harga Rp 16.600 per pack.