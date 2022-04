Promo JSM Hypermart, Harga Minyak Goreng Tropical hingga Bimoli Murah Bun!

jpnn.com, JAKARTA - Promo JSM Hypermart kembali menghadirkan harga minyak goreng murah untuk berbagai merek.

Dipantau dari akun IG resmi @hypermart_id Harga minyak goreng murah dibanderol Rp 44.900 dari harga Rp 47.900 untuk ukuran dua liter, dengan pembayaran Ovo cash.

Minyak goreng murah tersedia untuk merek Tropical, Sania, Fortune, Sovia, Sunco, hingga Bimoli klasik.

Selain itu, promo menarik lain adalah Diamond susu UHT 1 liter yang dibanderol Rp 13.400 per pack, atau Rp 10.400 per pack jika membayar dengan Ovo Cash.

Kemudian, HAO nugget classic Dino dan Sticko 500 gram dibanderol Rp 29.900 per pack dari harga Rp 47.440 per pack.

Harga gula merek Hypermart juga dibanderol hanya Rp 13.500 per kilogram. Lebih murah jika anda membayar via Ovo Cash Rp 11.500 per kilogram.

Harga Coca cola, Sprite, Fanta 1.500 mililiter hanya Rp 11.490 atau Rp 9.490 jika membayar via Ovo Cash.

Promo JSM Hypermat hanya tersedia periode 8-11 April 2022 Lho! Yuk buruan! (mcr10/jpnn)