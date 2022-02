Promo JSM Indomaret, Gercep Bun Banyak Diskon!

jpnn.com, JAKARTA - Promo mingguan JSM Indomaret kembali hadir untuk periode 11-13 Februari 2022.

Dipantau dari laman resmi Indomaret, ada berbagai promo menarik, di antaranya kebutuhan bahan pokok, detergen, kebutuhan sikecil, dan masih banyak lagi.

Harga beras Ramos Super lima kilogram dibanderol Rp 57.900 per pack.

Namun, jika melakukan pembayaran menggunakan Shoppe Pay mendapatkan potongan harga menjadi Rp 56.900 per pack.

Kemudian, beras merek Indomaret lima kilogram dibanderol Rp 53.900 jika menggunakan kartu kredit BNI hanya Rp 48.900 per pack.

Untuk kebutuhan si kecil ada pampers merek Mamy Poko pants standar S40/M34/L30 ada harga spesial menjadi Rp 53.900 per pack, pamper merek SWEETY dibanderol Rp 67.500.

Susu Morinaga Chil Kid platinum vanila ukuran 400 gram juga promo dibanderol Rp 129.900 dari harga Rp 142.500 per kaleng sedangkan susu Bendera 1+ ukuran 900 gram dibanderol Rp 66.500 dari harga Rp 76 ribu sedangkan Bendera 3+ dibanderol Rp 63.500.

Sedaap mie instan Indomie ayam bawang, kari special, korean spicy soup Rp 12 ribu per lima pack. Indomie mie instant ayam bawang, soto mie, soto lamongan, kaldu ayam promo menjadi Rp 12.500 per lima pack. Kemudian, Apel Fuji hanya Rp 9.900 per pcs.