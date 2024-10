PT Jasaraharja Putera Raih Penghargaan Top 20 Financial Institution 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasaraharja Putera (JRP-Insurance) berhasil meraih penghargaan Top 20 Financial Institution 2024 kategori Perusahaan Asuransi Umum Berpremi Bruto Rp 1 Triliun s.d < Rp2,5 Triliun ke AtaS.

JRP-Insurance pun menyabet predikat Sangat Bagus dengan total nilai 88,03.

Penerimaan penghargaan diwakilkan oleh Corporate Secretary Head PT Jasaraharja Putera Widya Marisa serta didampingi oleh Sekretariat & Public Relations Department Head Adindha Karina Dewi.

“Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada The Finance member of Infobank Media Group atas penghargaan yang telah diberikan kepada PT Jasaraharja Putera (JRP-Insurance)," ucap Widya, dikutip, Kamis (24/10).

Dia menjelaskan pengakuan ini menjadi dorongan dan motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik dalam setiap langkah yang diambil perusahaan.

"Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, dan kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif di masa depan pada industri keuangan terutama asuransi umum,” ujar Widya Marisa.

Seperti diketahui, The Finance member of Infobank Media Group kembali menggelar acara The Finance Executive Forum 2024 dan rangkaian kegiatan ini meliputi Sharing Season dan Awarding Season.

Kegiatan itu ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada industri keuangan yang berhasil menjaga kinerjanya selama tiga periode keuangan tetap stabil dan tumbuh positif ditengah kondisi yang menantang dan dapat mendorong industri keuangan terus meningkatkan kinerja bisnis dengan cara yang sehat dan kompetitif.